Главные новости 6 ноября: визит Зеленского в Харьков, разоблачения в СБУ и новое производство по Дубневичу. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n129104-glavnye-novosti-6-noyabrya-vizit-zelenskogo-v-harkov-razoblacheniya-v-sbu-i-novoe-proizvodstvo.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября посетил оборонные предприятия в Харькове — авиазавод и госпредприятие «Завод имени В. А. Малышева». Его шокировало услышанное и увиденное.

Loading...

Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников спецслужбы в незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации.

Генеральная прокуратура Украины вскоре может предъявить народному депутату Ярославу Дубневичу дополнительное подозрение в открытом против него уголовном производстве.

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз по темпам роста реального внутреннего продукта (ВВП) Украины. По оценкам этой организации, в 2019—2020 годах для Украины этот показатель составит 3,0%.

Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии», напал в аэропорту «Борисполь» на народного депутата от «Слуги народа», главу комитета Рады по энергетике Андрея Геруса.

Стало известно имя сотрудника спецслужб США, который подал жалобу на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Им оказался Эрик Чарамелла, который работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении США.