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Главные новости 6 ноября: визит Зеленского в Харьков, разоблачения в СБУ и новое производство по Дубневичу. Фото: 24 канал

Главные новости 6 ноября: визит Зеленского в Харьков, разоблачения в СБУ и новое производство по Дубневичу

6 ноя 2019, 23:09
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Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября посетил оборонные предприятия в Харькове — авиазавод и госпредприятие «Завод имени В. А. Малышева». Его шокировало услышанное и увиденное.

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Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников спецслужбы в незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации.

Генеральная прокуратура Украины вскоре может предъявить народному депутату Ярославу Дубневичу дополнительное подозрение в открытом против него уголовном производстве.

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз по темпам роста реального внутреннего продукта (ВВП) Украины. По оценкам этой организации, в 2019—2020 годах для Украины этот показатель составит 3,0%.

Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии», напал в аэропорту «Борисполь» на народного депутата от «Слуги народа», главу комитета Рады по энергетике Андрея Геруса.

Стало известно имя сотрудника спецслужб США, который подал жалобу на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Им оказался Эрик Чарамелла, который работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении США.

Источник: Ракурс


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