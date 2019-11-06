Руслан Рябошапка заявил, что Ярославу Дубневичу могут объявить еще одно подозрение. Фото: ТСН

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Ракурс

Генеральная прокуратура Украины вскоре может предъявить народному депутату Ярославу Дубневичу дополнительное подозрение в открытом против него уголовном производстве.

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Сейчас правоохранители сосредоточены на расследовании уже открытого производства против Дубневича. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью LB.ua.

Сейчас есть одно производство, на котором концентрируем наши силы. Сейчас обратились с ним в парламент. Возможно, будет изменено подозрение будет ли дополнительное подозрение, — увидим, — отметил он.

Рябошапка не исключил, что до конца года могут быть открыты новые уголовные производства против народных депутатов. В частности, есть открытое дело по ситуации с финансовым комитетом. Генпрокурор добавил, что факт прохождения народными депутатами от «Слуги народа» детектора лжи не играет роли в расследовании.

Напомним, 31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к ответственности народного депутата Ярослава Дубневича. Впоследствии детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Дубневичу сообщение о подозрении в причастности к завладению 93 млн грн средств акционерного общества «Укрзализныця». Правоохранители считают, что Дубневич, злоупотребляя служебным положением и мог влиять на руководство «Укрзализныци». Якобы, во время работы в транспортном комитете Верховной Рады предыдущего созыва, он курировал закупку товаров по завышенным ценам.

Уже 2 ноября постановление Высшего Антикоррупционного суда. Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство генпрокурора Руслана Рябошапки, который просил взять Дубневича под стражу. Сам нардеп заявил, что не сможет внести залог, поскольку у него нет такой суммы.