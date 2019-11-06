Руслан Рябошапка заявив, що Ярославу Дубневичу можуть оголосити ще одну підозру. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n129054-dubnevychu-mojut-ogolosyty-sche-odnu-pidozru-ryaboshapka.html

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Генеральна прокуратура України незабаром може пред’явити народному депутату Ярославу Дубневичу додаткову підозру у відкритому проти нього кримінальному провадженні.

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Наразі правоохоронці зосереджені на розслідуванні вже відкритого провадження проти Дубневича. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв’ю LB.ua.

Наразі є одне провадження, на якому концентруємо наші сили. Зараз звернулися з ним до парламенту. Можливо, буде змінена підозра чи буде додаткова підозра, — побачимо, — зазначив він.

Рябошапка не виключив, що до кінця року можуть бути відкритими нові кримінальні провадження проти народних депутатів. Зокрема, є відкрита справа щодо ситуації з фінансовим комітетом. Генпрокурор додав, що факт проходження народними депутатами від «Слуги народу» детектора брехні не грає ролі в розслідуванні.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада дозволила притягнути до відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича. Згодом детективи Національного антикорупційного бюро вручили Дубневичу повідомлення про підозру у причетності до заволодіння 93 млн грн коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця». Правоохоронці вважають, що Дубневич, зловживаючи службовим становищем й міг впливати на керівництво «Укрзалізниці». Нібито, під час роботи в транспортному комітеті Верховної Ради попереднього скликання, він курирував закупівлю товарів за завищеними цінами.

Вже 2 листопада постанова Вищого Антикорупційного суду. Таким чином, суд не задовольнив клопотання генпрокурора Руслана Рябошапки, який просив взяти Дубневича під варту. Сам нардеп заявив, що не зможе внести заставу, оскільки у нього немає такої суми.