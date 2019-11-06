Температура повітря на Землі в жовтні встановила рекорд, фото: Geograph Ireland

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Температура повітря в жовтні у світі стала найвищою в історії спостережень.

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У багатьох державах Європи вона перевищила середній показник. Експерти зі Служби моніторингу Землі ЄС «Коперник» проаналізували дані температури за жовтень.

Показники досягли вище середньої позначки і в більшій частині Арктики, а на заході США і Канади вони були нижче, ніж зазвичай. Жовтень 2019 року виявився на 0,69 ° С тепліше, ніж в середньому за місяць з 1981 по 2010 роки. В Європі цей місяць був на 1,1 ° C тепліше, ніж в середньому в жовтні за той же період часу.

У 2019 року в жовтні товщина арктичного морського льоду досягла рекордно низького рівня. Зак Лабі, фахівець з питань клімату, розповів, що це пов’язано зі швидкою зміною арктичного клімату і температурою в цьому районі.

Минулого місяця температура в багатьох країнах Європи перевищила середню. Виняток склали показники на півночі і північному заході континенту. За словами експертів, європейські аномалії температури часто бувають більше глобальних, особливо взимку. Вони стверджують, що тенденція до підвищення показників температури стабільно спостерігається з 2001 року.

Раніше в NASA заявили, що середня температура на Землі знижується другий рік поспіль. До цього американські експерти вважали, що поступове зростання температури на поверхні Землі тривало з 1880-х років.