Посол США в ЄС Гордон Сондланд визнав тиск Трампа на Зеленського. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n129052-posol-ssha-v-ievrosouzi-vyznav-tysk-trampa-na-zelenskogo.html

Ракурс

Гордон Сондланд, посол Сполучених Штатів Америки в Європейському Союзі визнав, що відновлення військової допомоги Україні залежало від розслідування Україною справи проти сина Джо Байдена та компанії Burisma, в якій він працював.

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Сондланд визнав, що попереджав представників української влади про «послугу за послугу». При цьому дипломат не відповів на питання про причини призупинення допомоги. Посол заявив, що не пам’ятає всіх обставин тих подій. Про це свідчать свідчення у Конгресі США в межах розслідування щодо імпічменту Трампа, 6 листопада передає CNN.

Посол відзначив, що 1 вересня повідомив помічнику президента України Володимира Зеленського Андрію Єрмаку, що Україна отримає обіцяну допомогу тільки після заяви щодо початку розслідування справи проти Burisma та Гантера Байдена. Сондланд додав, що раніше «без усіляких достовірних пояснень» зрозумів, що затримання військової допомоги було пов’язане з вимогою Трампа щодо розслідування в Україні справи проти Байденів.

Тим часом генпрокурор України Руслан Рябошапка в інтерв’ю LB.ua зазначив, що так званої справи Burisma немає й «вона існує в мозку того, хто її придумав».

Просто може бути якесь провадження, в якому може фігурувати слово Burisma. Може таких проваджень — декілька. Після аудиту порахуємо, в скількох справах є таке слово, в якому контексті вживається. Тоді, може, щось детальніше прокоментую, — зазначив генпрокурор.

Також Рябошапка додав, що ні президент України Володимир Зеленський, ні хтось інший з керівництва держави, не просили його приділяти особливу увагу будь-якій справі.

Нагадаємо, 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Її підтримали майже всі конгресмени з Демократичної партії, а республіканці голосували виключно проти.

Справа імпічменту почала розглядатися після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена. У разі позитивного рішення Трамп обіцяв посприяти щодо надання фінансової та військової допомоги Києву.