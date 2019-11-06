«Держава в смартфоні» відкладається: у проекті бюджету на 2020 рік не передбачили коштів

У проекті бюджету на 2020 рік не передбачено коштів на реалізацію «Держави у смартфоні»

https://racurs.ua/ua/n129051-derjava-v-smartfoni-vidkladaietsya-u-proekti-budjetu-na-2020-rik-ne-peredbachyly-koshtiv.html

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У проекті Державного бюджету на 2020 рік не передбачено коштів на реалізацію ініціативи «Держава в смартфоні».

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Заплановано лише виділення 30,8 млн грн на підтримку наявних систем (сайтів, серверів, шин). Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

На державу в смартфоні (додаток, портал, оцифровку пріоритетних послуг, навчання цифрових навичок та ін.) бюджет не закладено, — наголосив Федоров.

Втім, за словами Федорова, він планує працювати з «обмеженим ресурсом».

Роблю ставку на ефективну команду і міжнародно-технічну допомогу, державно-приватне партнерство, волонтерство, — наголосив міністр.

Ініціатива «Держава в смартфоні» передбачала, що всі державні послуги в Україні надаватимуться через «розумні» електронні пристрої. Планується, що для доступу до таких послуг громадянину потрібно лише мати свій власний цифровий підпис.

Також у владі заявляли про наміри запровадити можливість підписувати документи прямо зі смартфона.

Федоров про плани реалізації «Держави у смартфоні» заявив у червні цього року, ще будучи радником новообраного президента України Володимира Зеленського. Тоді він, зокрема, заявляв, що в кожній облдержадміністрації працюватиме заступник голови з питань цифровізації.

Нагадаємо, наприкінці вересня Федоров провів презентацію проекту «Держава у смартфоні». Тоді він заявляв про існування «майже 90 різних задумів» у цій сфері.