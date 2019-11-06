«Государство в смартфоне» откладывается: в проекте бюджета на 2020 год не предусмотрели средств

В проекте бюджета на 2020 год не предусмотрены средства на реализацию «Государства в смартфоне»

https://racurs.ua/n129051-gosudarstvo-v-smartfone-otkladyvaetsya-v-proekte-budjeta-na-2020-god-ne-predusmotreli-sredstv.html

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В проекте Государственного бюджета на 2020 год не предусмотрены средства на реализацию инициативы «Государство в смартфоне».

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Запланировано только выделение 30,8 млн грн на поддержку существующих систем (сайтов, серверов, шин). Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

На государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровым навыкам и др.) бюджет не заложен, — отметил Федоров.

Впрочем, по словам Федорова, он планирует работать с «ограниченным ресурсом».

Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство, — подчеркнул министр.

Инициатива «Государство в смартфоне» предусматривала, что все государственные услуги в Украине будут предоставляться через «умные» электронные устройства. Планируется, что для доступа к таким услугам гражданину нужно иметь только свою собственную цифровую подпись.

Также во власти заявляли о намерениях ввести возможность подписывать документы напрямую со смартфона.

Федоров о планах реализации «Государства в смартфоне» заявил в июне этого года, еще будучи советником новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Тогда он, в частности, заявлял, что в каждой облгосадминистрации будет работать заместитель главы по вопросам цифровизации.

В конце сентября Федоров провел презентацию проекта «Государство в смартфоне». Тогда он заявлял о существовании «почти 90 различных замыслов» в этой сфере.