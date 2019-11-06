Судебная реформа Зеленского: закон обнародовали, Высшая квалификационная комиссия судей распущена, фото — Цензор

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Сегодня в официальном печатном органе Верховной Рады обнародован закон «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления».

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Закон № 193-IX начинает новый этап судебной реформы в Украине. Он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. В понедельник, 4 ноября, этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Именно он инициировал его принятие и внес в Раду в конце августа.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» 12 сентября в Раде приняли в первом чтении, 16 октября нардепы приняли его в целом. Это произошло несмотря на критику Верховного суда и иностранных партнеров Украины.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская неоднократно заявляла, что судебная реформа Зеленского посягает на независимость третьей власти. Ветировать закон просил главу государства пленум Верховного суда, одобрение судебной реформы вызвало критику генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и посла ЕС в Украине Матти Маасикаса.

Судебная реформа Зеленского предусматривает такие новации:

сокращение состава Верховного суда до 100 судей;

Высшая квалификационная комиссия судей будет коллегиальным органом. Регламент ВККС будет утверждать Высший совет правосудия большинством голосов от его состава по представлению ВККС. Методика и порядок проведения экзаменов при отборе судей, как и раньше, будет готовить ВККС, однако утверждать будет ВCП;

количество членов ВККС сократят с 16 до 12 членов, их будет назначать ВCП по результатам конкурса, который также будет проводить совет;

конкурсную комиссию по отбору членов ВККС будут формировать три члена от Совета судей Украины и трое международных экспертов, предложенных международными организациями, работающими в сфере борьбы с коррупцией;

будет дополнен перечень оснований для увольнения члена ВККС (пренебрежение обязанностями, поведение, подрывает авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в частности несоблюдение этических стандартов судьи)

увольнять члена ВККС будет не сама комиссия, как сейчас, а Высший совет правосудия. ВСП создаст комиссию по вопросам добродетели и этики с целью обеспечения прозрачности и подотчетности членов ВСП и ВККС. Комиссия будет состоять из представителей ВСП и международных экспертов.

Со дня вступления в силу данного закона полномочия членов ВККС прекращаются, а руководитель секретариата комиссии назначается по результатам конкурса. Высший совет правосудия в течение 90 дней должен сформировать по результатам конкурса новый состав ВККС и принять решение об утверждении персонального состава Комиссии по вопросам добропорядочности и этики.