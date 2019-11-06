На взятке задержали врача. Фото: detektive.lviv.ua

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Взятку в размере 2 тыс. долл. получил врач коммунального учреждения КОР «Киевский областной онкологический диспансер».

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Установлено, что медицинский работник требовал 2 тыс. долл. за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования. Врача разоблачили и задержали после получения неправомерной выгоды. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Сейчас с задержанным проводятся неотложные следственные действия. По факту коррупции открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в октябре заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова погорел на получении 22 тыс. долл. взятки. В рабочем кабинете у врача нашли еще 60 тыс. долл., а в банковской ячейке при осмотре обнаружили 840 тыс. долл. наличности. Впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.