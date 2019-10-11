Взятка врачу: хронический аудит, или Новое «дело врачей»

Взятка врачу. Фото: Needpix

https://racurs.ua/2463-vzyatka-vrachu-hronicheskiy-audit-ili-novoe-delo-vrachey.html

Ракурс

Новая команда Минздрава работает уже около месяца. О каких-либо результатах говорить еще рано. Громко объявлен аудит работы Минздрава (Счетная палата проведет проверку деятельности ведомства за 2016‒2019 годы, когда кресло министра занимала Ульяна Супрун). Аудиторы также проводят проверки в Национальном институте рака, НДСБ «Охматдет», ГП «Медицинские закупки»… В том числе речь идет о взятках врачам.

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На днях в институте Шалимова правоохранители при получении взятки врачом задержали трансплантолога. Как позже выяснилось, им оказался Олег Котенко, завотделением трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ, доктор медицинских наук, профессор. В СБУ заявили, что руководители отделения систематически требовали от пациентов деньги за проведение операций по трансплантации органов. «За предварительную консультацию они брали 3000 грн, за хирургические вмешательства и проведения операций суммы составляли от 20 до 50 тыс. долл.», — уточнили в ведомстве.

Затем из банковской ячейки врача, задержанного на взятке, изъяли 84 тыс. долл. Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец, общая сумма денег, изъятых во время обысков, достигла около 1 млн долл. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды). Суд отпустил медика под ночной домашний арест, который будет действовать до 1 декабря 2019 года. От должности завотделением Котенко отстранили, а вот проводить операции и заниматься врачебной деятельностью врач может.

Чуть ранее, 17 сентября, в Национальном институте рака (НИР) разоблачили целую схему дачи взяток врачу — вымогательства денег за лекарства для онкобольных пациентов, закупленные за бюджетные средства. Как заявили следователи, медики уверяли пациентов, что количество бесплатных препаратов очень ограничено, а чтобы пройти химиотерапию, необходимо заплатить «вознаграждение», в том числе и под видом благотворительной помощи.

Врачи НИР обманули по меньшей мере семерых пациентов, которые заплатили за бесплатные лекарства (то есть дали взятку врачу) почти 40 тыс. грн. Один курс химиотерапии стоил от 1,5 до 18 тыс. грн. В ходе расследования правоохранители установили причастность к коррупционным схемам двух медиков — заведующего поликлиническим отделением Национального института рака и врача-онколога. Им сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 184 (нарушение права на бесплатную медицинскую помощь) и ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) УК Украины.

В Минздраве отметили, что крайне взволнованы ситуацией с дачей взяток врачам и надеются на объективное, профессиональное расследование, а также пообещали в скором времени предоставить общественности результаты аудита в Институте рака.

Взятки врачу и недофинансированные

Громкое задержание за взятку врача-трансплантолога всколыхнуло общество. Тут и там раздаются крики о негодяях в белых халатах, наживающихся на чужом горе. Врачи в большинстве своем поддерживают коллегу, говоря о хронической болезни украинской медицины, которую все эти годы никто не пытался лечить. Да, среди медиков есть те, кто, забыв о совести и Боге, зарабатывает на горе тяжелобольных пациентов. Однако у медали есть и другая сторона. «Если у Бога есть руки, то это руки врача» — красивое высказывание, не правда ли? Да вот современная медицина — вещь дорогостоящая. И заглядывая в карман эскулапа, стоит поинтересоваться, чем государство обеспечило эти «золотые руки».

«Добро пожаловать в Украину, самую коррумпированную страну Европы» — с таким заголовком несколько лет назад вышла в свет статья в одном из выпусков The Guardian. В материале речь шла о коррупции в украинской медицине, а именно — о погрязшем в коррупционном болоте Национальном институте рака, о тогдашнем директоре клиники Игоре Щепотине. Эта история очень показательна — как гистологический срез опухоли, разросшейся в здравоохранении нашей страны. К сожалению, за эти годы кардинальных изменений со взятками врачам не произошло.

Ситуация со взятками врачам, а особенно в онкологии, имеет свою специфику, как и сама болезнь. Онкология — это муки, тяжелые последствия химии и облучения. Ни для кого не секрет, что лечение очень затратное. Что уж говорить о трансплантологии! Потребность в операциях по трансплантации в Украине достигает 5000 в год, а в 2018 году их провели чуть более сотни. Не дождавшись пересадки, каждый день в нашей стране умирает девять человек!

А теперь несколько фактов о финансировании. Государственная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», закончившаяся в 2016 году, так и не была продлена. Пилотный проект по трансплантологии, так громко распиаренный бывшей командой Минздрава в 2018 году, быстро исчез из повестки дня. Наверное, потому, что «деньги, которые должны идти за пациентом», свернули в другую сторону. Выделенные на пилотный проект 112 млн грн потратили отнюдь не на спасение жизней людей (как заявлялось), а на закупку оборудования и создание очередной информационной системы. Причем закупка оборудования и разработка программного продукта осуществлялись в обход закона «О публичных закупках».

Для пациентов, которым украинские медики помочь не могут, есть программа «Лечение граждан Украины за рубежом». Украинцы вынуждены искать помощи за границей, например, если необходима пересадка костного мозга, печени, почки, сердца или легких. За трансплантацией украинские пациенты часто едут в соседнюю Беларусь (пересадка сердца для наших сограждан стоит здесь около 100 тыс. долл.). Беларуси удалось уйти далеко вперед: еще в 2011 году соседняя страна сумела попасть в топ-50 наиболее развитых в сфере трансплантации государств мира. Возможности белорусского здравоохранения пока позволяют помогать и себе, и иностранцам (большая часть из которых — украинцы). Заработанные деньги вкладываются в дальнейшее развитие высокотехнологичной медицинской помощи.

Трансплантология развивается в Казахстане, Латвии, Эстонии, Молдове... Что не так с Украиной? Может быть, причина в том, что вместо реальных шагов у нас много шума и пиара? А на медицинском туризме кормятся много людей — от посредников до переводчиков, не говоря о зарубежных клиниках и шарлатанах, не брезгующих поживиться на горе доведенных до отчаяния людей...

Зачастую наше государство даже не способно взять под свое крыло пациентов, которые перенесли пересадку органов за рубежом и на которых уже потрачены бюджетные деньги. Грозная проблема — обеспечение медикаментами (о чем «Ракурс» писал в статье «Закупки лекарств с риском для жизни, или Как экономия превращается в убытки»).

Кстати, об аудитах. За последние годы их было немало. Результаты неутешительные. Счетная палата уже проводила аудит Минздрава, а именно — эффективность закупок лекарств. Так, в 2017‒2018 годах ведомство потратило 11,9 млрд грн бюджетных денег на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий, но своевременного доступа к ним пациентов не обеспечило. Эффективность закупок лекарств исчисляется не сэкономленными деньгами, а количеством пациентов, которых удалось вылечить этими препаратами. Аудиторы назвали министерство Супрун бесхозяйственным, а закупки — неэффективными. Этот аудит (впрочем, как и другие, с обращением в правоохранительные органы) не привел к каким-либо результатам. Где гарантия, что анонсированная ревизия повлечет наказание виновных?

Безусловно, низкая зарплата медика не может быть оправданием для взятки врачу. Впрочем, врачи — порождение той системы, в которой им приходится выживать. А система, похоже, пока меняться не собирается.