Европейский суд принял решение относительно судебной реформы в Польше, фото: «Эспрессо»

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Судебная реформа в Польше нарушает европейское законодательство.

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Такое решение вчера принял Европейский суд справедливости в Люксембурге в деле C-192/18 Commission v Poland. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила судья от Украины в Европейском суде по правам человека Анна Юдковская.

Судебная реформа в Польше уменьшает возраст выхода на пенсию для судей с 67 до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В то же время министр юстиции Польши получает право повышать возраст выхода на пенсию для отдельных судей.

По мнению Европейского суда, такие законодательные изменения могут вызвать сомнения в независимости судебной власти, а также противоречат принципу равенства заработной платы для мужчин и женщин.

Так, суд подчеркивает на необходимости практики неуязвимости судей к любому внешнему вмешательству или давлению, такой как гарантии против отстранения от должности.

Принцип неустраняемости требует, в частности, чтобы судьи могли оставаться в должности при условии, что они не достигли обязательного пенсионного возраста или до истечения срока их полномочий, если эти полномочия имеют определенный срок. Хотя этот принцип не является полностью абсолютным, из него не может быть исключений, если только они не будут обеспечены законными и убедительными основаниями, с соблюдением принципа пропорциональности, — отмечается в решении суда.

Ранее пенсионный возраст для судей в Польше составил 70 лет.

Он был понижен в 2017 году, после чего Еврокомиссия, видя в этих изменениях нарушение европейских принципов функционирования судебной власти, обратилась в Европейский суд, который в 2018 году приказал немедленно приостановить действие соответствующих положений.

Польша тогда это условие выполнила. Европейский суд продолжил рассмотрение дела.

Напомним, судебная реформа летом 2017 года привела к массовым протестам в Польше.