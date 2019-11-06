Європейський суд ухвалив рішення щодо судової реформи в Польщі, фото: «Еспрессо»

https://racurs.ua/ua/n129048-polscha-porushyla-zakonodavstvo-ies-svoieu-sudovou-reformou-ievropeyskyy-sud.html

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Судова реформа в Польщі порушує європейське законодавство.

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Таке рішення вчора ухвалив Європейський Суд Справедливості у Люксембурзі в справі C-192/18 Commission v Poland. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила суддя від України в Європейському суді з прав людини Анна Юдківська.

Судова реформа в Польщі зменшує вік виходу на пенсію для суддів з 67 до 65 років для чоловіків та 60 років для жінок. Водночас міністр юстиції Польщі отримує право підвищувати вік виходу на пенсію для окремих суддів.

На думку Європейського суду, такі законодавчі зміни можуть викликати сумніви щодо незалежності судової влади, а також суперечать принципу рівності заробітної плати для чоловіків і жінок.

Так, суд наголошує на необхідності практики невразливості суддів до будь-якого зовнішнього втручання чи тиску, такої як гарантії проти усунення з посади.

Принцип неусуваності вимагає, зокрема, щоб судді могли залишатися на посаді за умови, що вони не досягли обов’язкового пенсійного віку або до закінчення терміну їх повноважень, якщо ці повноваження мають визначений строк. Хоча цей принцип не є повністю абсолютним, з нього не може бути винятків, якщо тільки вони не будуть забезпечені законними та переконливими підставами, з дотриманням принципу пропорційності, — наголошується в рішенні суду.

Раніше пенсійний вік для суддів у Польщі становив 70 років.

Його було знижено в 2017 році, після чого Єврокомісія, вбачаючи в цих змінах порушення європейських принципів функціювання судової влади, звернулася до Європейського суду, котрий у 2018 році наказав негайно призупинити дію відповідних положень.

Польща тоді цю умову виконала. Європейський суд продовжив розгляд справи.

Нагадаємо, судова реформа влітку 2017 року призвела до масових протестів у Польщі.