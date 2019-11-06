«Щенки, я вас всех на ноль умножу»: в Киеве пьяный работник Генпрокуратуры угрожал патрульным (ФОТО)

Нетрезвого водителя задержали в Киеве. Фото: spokoino.ru

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Патрульные полицейские остановили в Киеве нетрезвого водителя за рулем престижного автомобиля Audi Q7 (Ауди), который создал аварийную ситуацию на проспекте Победы, 52.

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Водителя автомобиля был ясно навеселе, начал угрожать патрульным. Мужчина заявил, что он Игорь Мукан и работает в Генеральной прокуратуре. В свое время этот прокурор был со скандалом уволен из прокуратуры Тернопольской области, но в 2018 году подал кассационную жалобу на восстановление в работе. Об этом 6 ноября сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

«Щенки, я работник Генпрокуратуры, и вы сейчас меня сопровождать домой будете, а завтра я вас всех на ноль умножу», — угрожал правоохранителям Мукан.

По информации сообщества, водитель сначала дважды пытался продуть «Драгер», но не смог это сделать. Уверяя, что он трезвый, Мукан все же отказался в третий раз пройти процедуру. Правоохранители составили на него административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУпАП.

Как известно, ранее Игорь Мукан работал заместителем прокурора Тернопольской области. По информации местных СМИ, 4 июля 2018 года Дисциплинарной комиссией прокуратуры Украины был уволен с должности за грубые дисциплинарные правонарушения. Издание «Збудованого в Тернополі» отмечает, что в прокуратуре Игорь Мукан запомнился лоббированием частных вопросов и угрозами в адрес подчиненных, в том числе женщин-прокуроров, которых он запугивал, применял нецензурную лексику и даже угрожал изнасилованием.

Напомним, 12 октября в Винницкой области полицейский устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а два пострадали.