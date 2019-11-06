Нетверезого водія затримали в Києві. Фото: spokoino.ru

https://racurs.ua/ua/n129047-schenky-ya-vas-vseh-na-nol-umnoju-u-kyievi-p-yanyy-pracivnyk-genprokuratury-pogrojuvav.html

Ракурс

Патрульні поліцейські зупинили в Києві нетверезого водія за кермом престижного автомобіля Audi Q7 (Ауді), який створив аварійну ситуацію на проспекті Перемоги, 52.

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Водія автомобіля був ясно напідпитку, почав погрожувати патрульним. Чоловік заявив, що він Ігор Мукан і працює в Генеральній прокуратурі. Свого час цей прокурор був зі скандалом звільнений з прокуратури Тернопільської області, але в 2018 році подав касаційну скаргу на поновлення у роботі. Про це 6 листопада повідомляє спільнота «Київ Оперативний» у Facebook.

«Щенки, я работник Генпрокуратуры, та вы сейчас меня сопровождать домой будете, а завтра я вас всех на ноль умножу», — погрожував правоохоронцям Мукан.

За інформацією спільноти, водій спершу двічі намагався продути «Драгер», вле не зміг це зробити. Запевняючи, що він тверезий, Мукан все ж відмовився втретє пройти процедуру. Правоохоронці склали на нього адміністративний протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

Як відомо, раніше Ігор Мукан працював заступником прокурора Тернопільської області. За інформацією місцевих ЗМІ, 4 липня 2018 року Дисциплінарною комісією прокуратури України був звільнений з посади за грубі дисциплінарні правопорушення. Видання «Збудованого в Тернополі» відзначає, що в прокуратурі Ігор Мукан запам’ятався лобіюванням приватних питань і погрозами на адресу підлеглих, зокрема жінок-прокурорів, яких він залякував, застосовував нецензурну лексику і навіть погрожував зґвалтуванням.

Нагадаємо, 12 жовтня у Вінницькій області поліцейський влаштував дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої одна особа загинула, а двоє постраждали.