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Генпрокурор Рябошапка заявив, що прокурори не хотіли розслідувати справу Гандзюк. Фото: liga.net

Справа Гандзюк: Рябошапка пояснив, чому розслідування просувається повільно

6 лис 2019, 08:47
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Справа вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк повільно розслідується через низку проблем серед групи прокурорів.

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У справі вже повністю змінена група прокурорів. Раніше співробітники прокуратури не поспішали розслідувати вбивство активістки. Про це заявив керівник Генеральної прокуратури Руслан Рябошапка сказав в інтерв’ю LB.ua.

Я не буду прямо відповідати на це запитання. Скажу лише, що ми поміняли групу прокурорів. В цій справі є величезна проблема… Її не хотіли розслідувати, — зазначив генпрокурор, ухилившись від відповіді про саботаж.

Журналісти також поцікавилися, чи пов’язаний цей факт із можливою причетністю до справи Гандзюк представників правоохоронних органів. У відповідь генпрокурор зазначив, що «те середовище, що існувало на час вчинення злочину, на час здійснення розслідування, впливало на його результати».

Нагадаємо, 4 листопада була річниця смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Радниця міського голови Херсона померла в лікарні 4 листопада 2018 року, після того, як 31 липня на неї вилили літр сірчаної кислоти неподалік від її будинку. Наразі правоохоронці розслідують п’ять кримінальних проваджень: щодо ймовірних замовників, організаторів, пособників; щодо обставин злочину; щодо правоохоронців, які неналежно розслідували злочин.

Замовники нападу досі не встановлені. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти і покарати винуватих.

Джерело: Ракурс


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