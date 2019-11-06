Генпрокурор Рябошапка заявил, что прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n129046-delo-gandzuk-ryaboshapka-obyasnil-pochemu-rassledovanie-prodvigaetsya-medlenno.html

Ракурс

Дело убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк медленно расследуется из-за ряда проблем среди группы прокуроров.

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В деле уже полностью изменена группа прокуроров. Ранее сотрудники прокуратуры не спешили расследовать убийство активистки. Об этом заявил руководитель Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка сказал в интервью LB.ua.

Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема… Ее не хотели расследовать, — отметил генпрокурор, уклонившись от ответа о саботаже.

Журналисты также поинтересовались, связан ли этот факт с возможной причастностью к делу Гандзюк представителей правоохранительных органов. В ответ генпрокурор отметил, что «та среда, что существовала во время совершения преступления, на время осуществления расследования, влияла на его результаты».

Напомним, 4 ноября была годовщина смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Советник городского головы Херсона скончалась в больнице 4 ноября 2018 года, после того, как 31 июля на нее вылили литр серной кислоты недалеко от ее дома. Сейчас правоохранители расследуют пять уголовных производств: относительно вероятных заказчиков, организаторов, пособников; относительно обстоятельств преступления; в отношении правоохранителей, которые неподобающе расследовали преступление.

Заказчики нападения до сих пор не установлены. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать виновных.