На хабарі затримали лікаря. Фото: detektive.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n129049-u-kyievi-likar-onkologichnogo-dyspanseru-vymagav-2-tys-dol-za-medoglyad-foto.html

Ракурс

Хабар в розмірі 2 тис. дол. отримав лікар комунального закладу КОР «Київський обласний онкологічний диспансер».

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Встановлено, що медичний працівник вимагав 2 тис. дол. за надання медичної документації, необхідної для проходження медико-соціальної експертизи без реального проходження особою медичного обстеження. Лікаря викрили й затримали після отримання неправомірної вигоди. Про це 6 листопада повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Наразі з затриманим проводяться невідкладні слідчі дії. За фактом корупції відкрите кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у жовтні завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології імені Шалімова погорів на одержанні 22 тис. дол. хабара. У робочому кабінеті у лікаря знайшли ще 60 тис. дол., а в банківському осередку при огляді виявили 840 тис. дол. готівки. Згодом суд обрав йому запобіжний захід у виді домашнього арешту.