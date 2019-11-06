Судова реформа Зеленського: закон оприлюднили, Вища кваліфкомісія суддів розпущена, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n129050-zakon-pro-sudovu-reformu-opryludnyly-vyscha-kvalifkomisiya-suddiv-rozpuschena.html

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Сьогодні в офіційному друкованому органі Верховної Ради оприлюднено закон «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

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Закон № 193-IX започатковує новий етап судової реформи Україні. Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. У понеділок, 4 листопада, цей закон підписав президент України Володимир Зеленський. Саме він ініціював його ухвалення і вніс у Раду наприкінці серпня вніс до Ради.

Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» 12 вересня у Раді ухвалили в першому читанні, 16 жовтня нардепи прийняли його в цілому. Це сталося попри критику Верховного суду та іноземних партнерів України.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська неодноразово заявляла, що судова реформа Зеленського започатковує посягання на незалежність третьої влади. Ветувати закон просив главу держави пленум Верховного суду, схвалення судової реформи викликало критику генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич і посла ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Судова реформа Зеленського передбачає такі новації:

скорочення складу Верховного суду до 100 суддів;

Вища кваліфікаційна комісія суддів буде колегіальним органом. Регламент ВККС затверджуватиме Вища рада правосуддя більшістю голосів від її складу за поданням ВККС. Методику і порядок проведення іспитів під час відбору суддів, як і раніше, готуватиме ВККС, проте затверджувати буде ВРП;

кількість членів ВККС скоротять із 16 до 12 членів, їх призначатиме ВРП за результатами конкурсу, який також проводитиме рада;

конкурсну комісію з відбору членів ВККС формуватимуть три члени від Ради суддів України і три міжнародних експерти, запропонованих міжнародними організаціями, які працюють у сфері боротьби з корупцією;

буде доповнено перелік підстав для звільнення члена ВККС (нехтування обов’язками, поведінка, яка підриває авторитет і громадську довіру до правосуддя і судової влади, зокрема недотримання етичних стандартів судді);

звільняти члена ВККС буде не сама комісія, як зараз, а Вища рада правосуддя. ВРП створить комісію з питань доброчесності та етики з метою забезпечення прозорості і підзвітності членів ВРП і ВККС. Комісія складатиметься з представників ВРП і міжнародних експертів.

З дня набрання чинності цим законом повноваження членів ВККС припиняються, а керівник секретаріату комісії призначається за результатами конкурсу. Вища рада правосуддя впродовж 90 днів мусить сформувати за результатами конкурсу новий склад ВККС і ухвалити рішення про затвердження персонального складу Комісії з питань доброчесності та етики.