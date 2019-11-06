Посол США в ЕС Гордон Сондланд признал давление Трампа на Зеленского. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n129052-posol-ssha-v-evrosouze-priznal-davlenie-trampa-na-zelenskogo.html

Ракурс

Гордон Сондланд, посол Соединенных Штатов Америки в Европейском Союзе признал, что восстановление военной помощи Украине зависело от расследования Украиной дела против сына Джо Байдена и компании Burisma, в которой он работал.

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Сондланд признал, что предупреждал представителей украинской власти об «услуге за услугу». При этом дипломат не ответил на вопрос о причинах приостановки помощи. Посол заявил, что не помнит всех обстоятельств тех событий. Об этом свидетельствуют показания в Конгрессе США в рамках расследования по импичменту Трампа, 6 ноября передает CNN.

Посол отметил, что 1 сентября сообщил помощнику президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку, что Украина получит обещанную помощь только после заявления о начале расследования дела против Burisma и Гантера Байдена. Сондланд добавил, что ранее «без всяких достоверных объяснений» понял, что задержание военной помощи было связано с требованием Трампа по расследованию в Украине дела против Байденов.

Тем временем генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью LB.ua отметил, что так называемого дела Burisma нет и «она существует в мозгу того, кто ее придумал».

Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств — несколько. После аудита посчитаем, в скольких делах есть такое слово, в каком контексте употребляется. Тогда, может, что-то подробнее прокомментирую, — отметил генпрокурор.

Также Рябошапка добавил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни кто-то другой из руководства государства, не просили уделять особое внимание любому делу.

Напомним, 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ее поддержали почти все конгрессмены из Демократической партии, а республиканцы голосовали исключительно против.

Дело импичмента стало рассматриваться после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп вроде бы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании относительно компании Burisma, где работал Гантер Байден — сын потенциально главного конкурента Трампа Джо Байдена. В случае положительного решения Трамп обещал посодействовать по оказанию финансовой и военной помощи Киеву.