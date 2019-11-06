Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Температура воздуха на Земле в октябре установила рекорд, фото: Geograph Ireland

Температура воздуха в октябре установила мировой рекорд (ФОТО)

6 ноя 2019, 10:44
999

Температура воздуха в октябре по всему миру стала самой высокой в истории наблюдений.

Loading...

Во многих государствах Европы октябрьское значение превысило средний показатель. Эксперты из Службы мониторинга Земли ЕС «Коперник» проанализировали данные температуры за октябрь.

Показатели достигли выше средней отметки и в большей части Арктики, а на западе США и Канады они были ниже, чем обычно. Октябрь 2019 года оказался на 0,69 ° С теплее, чем в среднем за месяц с 1981 по 2010 годы. В Европе этот месяц был на 1,1 ° C теплее, чем в среднем в октябре за тот же период времени.

В 2019 году в октябре толщина арктического морского льда достигла рекордно низкого уровня. Зак Лабе, специалист по климату, рассказал, что это связано с быстрым изменением арктического климата и температурой в этом районе.

Показатель температуры воздуха в мире в октябре, фото Copernicus Climate Change Service

В прошлом месяце температура во многих странах Европы превысила среднюю. Исключение составили показатели на севере и северо-западе континента. По словам экспертов, европейские аномалии температуры часто бывают больше глобальных, особенно зимой. Они утверждают, что тенденция к повышению показателей температуры стабильно наблюдается с 2001 года.

Ранее в NASA заявили, что средняя температура по Земле снижается второй год подряд. До этого американские эксперты считали, что постепенный рост температуры на поверхности Земли продолжался с 1880-х годов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Рябошапка о ведомстве Горбатюка: половину рабочего времени они занимались не тем

Управление специальных расследований Генпрокуратуры за 5,5 лет своей работы наработало 14,5 тыс. томов дел. Только 8 тыс. из них касаются событий времен Революции Достоинства, заявил Генпрокурор Руслан Рябошапка

Новости Украины
12:49

«Порошенко очень не любил Богдана»: Рябошапка утверждает, что прежние власти преследовали главу Офиса президента

Руководитель Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка заявил, что бывший президент Петр Порошенко преследовал действующего главу Офиса президента Андрея Богдана

Правовые новости
12:06