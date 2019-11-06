Температура воздуха на Земле в октябре установила рекорд, фото: Geograph Ireland

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Температура воздуха в октябре по всему миру стала самой высокой в истории наблюдений.

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Во многих государствах Европы октябрьское значение превысило средний показатель. Эксперты из Службы мониторинга Земли ЕС «Коперник» проанализировали данные температуры за октябрь.

Показатели достигли выше средней отметки и в большей части Арктики, а на западе США и Канады они были ниже, чем обычно. Октябрь 2019 года оказался на 0,69 ° С теплее, чем в среднем за месяц с 1981 по 2010 годы. В Европе этот месяц был на 1,1 ° C теплее, чем в среднем в октябре за тот же период времени.

В 2019 году в октябре толщина арктического морского льда достигла рекордно низкого уровня. Зак Лабе, специалист по климату, рассказал, что это связано с быстрым изменением арктического климата и температурой в этом районе.

В прошлом месяце температура во многих странах Европы превысила среднюю. Исключение составили показатели на севере и северо-западе континента. По словам экспертов, европейские аномалии температуры часто бывают больше глобальных, особенно зимой. Они утверждают, что тенденция к повышению показателей температуры стабильно наблюдается с 2001 года.

Ранее в NASA заявили, что средняя температура по Земле снижается второй год подряд. До этого американские эксперты считали, что постепенный рост температуры на поверхности Земли продолжался с 1880-х годов.