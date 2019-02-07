В 2018 году средняя температура по Земле была на 0,83° выше, чем в среднем в 1951–1980 годах

https://racurs.ua/n117837-srednyaya-temperatura-po-zemle-snijaetsya-vtoroy-god-podryad-nasa-infografika.html

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После достижения пиковых результатов потепления в 2016 году, когда средняя температура по планете была на 1° Цельсия выше, чем в среднем в 1951—1980 годах, этот показатель несколько снизился. В 2017 году средняя температура была уже на 0,91° выше, а в 2018 году — на 0,83°.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования NASA относительно годового изменения температуры на Земле, опубликованные на сайте американского космического агентства.

В то же время, несмотря на некоторое снижение средней температуры, 2018 год стал четвертым в затяжном периоде аномального потепления на Земле, который начался в 2015 году.

Постепенный рост температуры на поверхности Земли продолжается с 1880-х годов. Это потепление в значительной мере обусловлено увеличением выбросов в атмосферу двуокиси углерода и других парниковых газов в результате человеческой деятельности, отмечает директор Института космических исследований имени Годдарда (GISS) Гавин Шмидт.

Однако, отмечает ученый, несмотря на глобальную тенденцию, в разных регионах планеты потепление наблюдается неравномерно.

Наиболее сильно потепление заметно в арктическом регионе, где в 2018 году наблюдалось длительное уменьшение количества морского льда. Кроме того, потеря массы из ледниковых покровов Гренландии и Антарктики продолжала способствовать повышению уровня моря. Увеличение температуры также может способствовать более длинным сезонам пожарной опасности и некоторым экстремальным погодным явлениям, утверждает Шмидт.

«Влияние долгосрочного глобального потепления уже ощущается — в прибрежных затоплениях, волнах тепла, интенсивных осадках и изменении экосистем», — отмечает Шмидт.

NASA наблюдает за температурой на Земле с помощью данных из 6,3 тыс. метеорологических станций, судов и буев в море, а также антарктических исследовательских станций.

Напомним, недавно ученые установили, что тропические муравьи Atta cephalotes своей деятельностью значительно ускоряют глобальное потепление.