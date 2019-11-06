Зеленский посетил харьковскую "оборонку": что шокировало президента, скриншот видео

https://racurs.ua/n129082-zelenskiy-posetil-harkovskuu-oboronku-chto-shokirovalo-prezidenta.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября посетил оборонные предприятия в Харькове — авиазавод и госпредприятие «Завод имени В. А. Малышева». Его шокировало услышанное и увиденное.

Loading...

Он был шокирован, когда узнал, что с 2009 года на нем выпустили всего один танк для Вооруженных сил Украины.

Я в шоке от статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такова, что в советские времена было 900 танков в год. Страшная задолженность по зарплатам — до четырех лет, — сказал глава государства.

Кроме того, Зеленского заинтересовали условия труда на предприятии, а именно очень низкая температура в цехах — зимой люди вынуждены работать в помещениях, в которых может быть 0 градусов.

Мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, уважали Украину, чтобы они никуда не выезжали и чтобы предприятия у нас работали, — сообщил Зеленский присутствовавшим на совещании.

Президент заявил, что в Харьковской области находится 10% предприятий «Укроборонпрома», потребовал от премьер-министра собрать правительство и представителей правоохранительных органов и попросил присоединиться к процессу руководителя «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичюса.

Цель нового совещания — «понять, кто у нас заказчик, сколько танков; почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины ничего не делаем; почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает». Дату такой встречи глава государства попросил определить в течение недели.

Абромавичюс в Харькове рассказал о зарплатах в «Укроборонпроме». Лучше других зарабатывают в КБ «Луч» (59 тыс. грн), меньше всего — на Харьковском авиазаводе (3,5 тыс грн).

Также гендиректор «Укроборонпрома» рассказал о случае, когда на одном из киевских предприятий его попросили установить стеклопакеты. Абромавичюс также сообщил о намерении его ведомства начать пилотные проекты по бесплатному питанию и предоставлению спецодежды.

Абромавичюс сообщил, что общая задолженность танкового завода им. Малышева перед государством составляет 3,5 млрд грн. Он считает, что эти долги надо списать.

Напомним также, что сегодня в Харькове глава государства представил нового руководителя области Алексея Кучера.