Зеленський відвідав харківську "оборонку": що шокувало президента, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n129082-zelenskyy-vidvidav-harkivsku-oboronku-scho-shokuvalo-prezydenta.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 6 листопада відвідав оборонні підприємства у Харкові — авіазавод і держпідприємство «Завод імені В. А. Малишева». Його шокувало почуте і побачене.

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Він був шокований, коли дізнався, що з 2009 року на ньому випустили всього один танк для Збройних сил України.

Я шокований статистикою. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами, один танк для ЗСУ. А статистика така, що в радянські часи було 900 танків на рік. Страшна заборгованість по зарплатах — до чотирьох років, — сказав глава держави.

Крім того, Зеленського зацікавили умови праці на підприємстві, а саме дуже низька температура в цехах — взимку люди змушені працювати в приміщеннях, де температура може триматися 0 градусів.

Ми як до худоби до людей ставимося, а потім хочемо, щоб вони поважали владу, поважали Україну, щоб вони нікуди не виїжджали і щоб підприємства у нас працювали, — повідомив Зеленський присутнім на нараді.

Президент заявив, що у Харківській області перебуває 10% підприємств «Укроборонпрому» і вимагає від прем'єр-міністра зібрати уряд і представників правоохоронних органів з цього приводу і попросив приєднатися до процесу керівника «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса.

Мета нової наради — «зрозуміти, хто у нас замовник, чого, скільки танків; чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України нічого не робимо; чому у нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори, тільки ми нічого не виготовляємо і нічого не літає". Дату такої зустрічі глава держави попросив визначити впродовж тижня.

Абромавичус у Харкові розповів про зарплати в «Укроборонпромі». Найкраще заробляють в КБ «Луч» (59 тис. грн), найменше — на Харківському авіазаводі (3,5 тис грн).

Також гендиректор «Укроборонпрому» розповів про випадок, коли на одному з київських підприємств його попросили встановили склопакети. Абромавичус також повідомив про намір його відомства розпочати пілотні проекти щодо безкоштовному харчуванню і надання спецодягу.

Абромавичус повідомив, що загальна заборгованість танкового заводу ім. Малишева перед державою становить 3,5 млрд. грн. Він вважає, що ці борги треба списати.

Нагадаємо також, що сьогодні у Харкові глава держави представив нового очільника області Олексія Кучера.