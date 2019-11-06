Кадри Зеленського: адвокат у справі рюкзаків сина Авакова очолив Харківську ОДА, фото — Фейсбук О.Кучера

https://racurs.ua/ua/n129077-advokat-u-spravi-rukzakiv-syna-avakova-kucher-ocholyv-harkivsku-oda-scho-pro-nogo-vidomo.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації. Ним став народний депутат від «Слуги народу» Олексій Кучер.

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Президент представив чиновника під час сьогоднішнього візиту до Харкова. Указ про призначення наразі відсутній на сайті глави держави.

Кандидатуру Кучера на посаду голови Харківської ОДА уряд погодив 20 жовтня. Щоправда, це було зроблено не відразу. У жовтні на сайті уряду з’явилася інформація, що на посаду № 1 Харківщини погодили Кучера, але ця публікація швидко зникла.

Нардеп «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні КМУ, повідомив, що це сталося після того, як прем'єр-міністр Олексій Гончарук отримав повідомлення на телефон. Пізніше президент оголосив про ще одного кандидата на посаду глави ХОДА — Ірину Венедиктову.

Раніше Кучер працював адвокатом. Зокрема, він був адвокатом у так званій справі про рюкзаки, пов’язаній із сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександром. Зокрема, Кучер захищав Володимира Литвина — представника фірми, яка постачала рюкзаки. Литвин визнав провину в шахрайстві і підробці документів й суд призначив йому умовний строк покарання (п'ять років з випробувальним терміном у два роки).

Відповідно до декларації Кучера, він не мав доходів за 2018 рік. Його родина має три квартири у Харкові та дві земельні ділянки і будинок у області, земельну ділянку в Херсонській області, а дружина Вікторія будується у місті Люботині.

У власності родини є п’ять автівок, зокрема, Lexus NX 200T придбаний у 2018 році. Кучер задекларував акції у ПАТ «Миколаївцемент», 77 біткоїнів на суму майже 300 тис. дол., а також заощадження на суму 87 тис. дол. Дружина заощадила 205 тис. дол.

ЗМІ повідомляли про зв’язки Кучера та інших харківських мажоритарників від «Слуги народу» із Вадимом Слюсарєвим, колишнім помічником Артема Пшонки (син екс-генпрокурора Віктора Пшонки).

Як виявилося, чимало уповноважених осіб кандидатів від президентської політсили на мажоритарних округах працювали у фірмах Вадима Слюсарєва або мають з його компаніями спільні контакти. Наприклад, в окрузі № 179, де переміг сам Кучер, інтереси «Слуги народу» представляв Вадим Беліченко — інженер ТОВ «Тієра», яка займається орендою та управлінням майном (власник — Слюсарєв). Сам Кучер назвав запитання про його стосунки зі Слюсарєвим провокативним.