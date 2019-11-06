Кадры Зеленского: адвокат по делу рюкзаков сына Авакова возглавил Харьковскую ОГА, фото - Фейсбук О.Кучера

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Ракурс

Президент Владимир Зеленский 6 ноября представил нового председателя Харьковской облгосадминистрации. Им стал народный депутат от «Слуги народа» Алексей Кучер.

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Президент представил чиновника во время сегодняшнего визита в Харьков. Указ о назначении пока отсутствует на сайте главы государства.

Кандидатуру Кучера на должность председателя Харьковской ОГА правительство согласовало 20 октября. Правда, это было сделано не сразу. В октябре на сайте правительства появилась информация, что на должность № 1 Харьковщины согласовали Кучера, но эта публикация быстро исчезла.

Нардеп «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании КМУ, сообщил, что это произошло после того, как премьер-министр Алексей Гончарук получил сообщение на телефон. Позже президент объявил о еще одном кандидате на должность главы ХОГА — Ирине Венедиктовой.

Ранее Кучер работал адвокатом. В частности, он был адвокатом по так называемому делу о рюкзаках, связанным с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова Александром. В частности, Кучер защищал Владимира Литвина — представителя фирмы, которая поставляла рюкзаки. Литвин признал вину в мошенничестве и подделке документов и суд назначил ему условный срок наказания (пять лет с испытательным сроком в два года).

Согласно декларации Кучера, он не имел доходов за 2018 год. Его семья имеет три квартиры в Харькове и два земельных участка и дом в области, земельный участок в Херсонской области, а жена Виктория строится в городе Люботине.

В собственности семьи есть пять автомобилей, в частности, Lexus NX 200T приобретен в 2018 году. Кучер задекларировал акции в ОАО «Николаевцемент», 77 биткоинив на сумму почти 300 тыс. долл., а также сбережения на сумму 87 тыс. долл. Жена хранит в банке 205 тыс. долл.

СМИ сообщали о связи Кучера и других харьковских мажоритарщиков от «Слуги народа» с Вадимом Слюсаревым, бывшим помощником Артема Пшонки (сын экс-генпрокурора Виктора Пшонки).

Как оказалось, многие уполномоченные лица кандидатов от президентской политсилы в мажоритарных округах работали в фирмах Слюсарева или имеют с его компаниями совместные контакты. Например, в округе № 179, где победил сам Кучер, интересы «Слуги народа» представлял Вадим Беличенко — инженер ООО «Тиера», которое занимается арендой и управлением имуществом (владелец — Слюсарев). Сам Кучер назвал вопрос о его отношениях с Слюсаревым провокационным.