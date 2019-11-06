В правительстве Украины для СМИ планируют ввести ответственность за манипуляции, фото: tribuna.pl.ua

https://racurs.ua/n129076-v-pravitelstve-ukrainy-dlya-smi-planiruut-vvesti-otvetstvennost-za-manipulyacii.html

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Ответственность для сотрудников прессы за распространение неправдивой или манипулятивной информации запланировали ввести в украинском правительстве.

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Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта Украины, рассказал об этом на парламентских слушаниях о безопасности журналистов.

В нормы законодательства чиновники намерены ввести понятие «манипулирование общественным мнением» и его критерии. По словам Бородянского, манипулирование общественным сознанием это крайне негативная ситуация в современных СМИ.

Он рассказал, что в последнее время организовано немало дискуссий по этому поводу. Создание баланса между защитой своего информационного пространства и защитой свободы слова Бородянский назвал главной особенностью развития страны.

Это неразрывные части, — отметил чиновник.

Владимир Бородянский добавил, что журналистам следует создать условия для работы, а также обеспечить безопасность.

Напомним, в сентябре Бородянский резко высказался об украинских звездах эстрады, которые ездят в РФ. Чиновник не скрывает, что негативно относится к таким артистам.