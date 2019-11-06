Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Андрей Портнов, фото: «Цензор.нет»

Страницы Портнова исчезли из Facebook

6 ноя 2019, 14:18
999

Loading...

Личная страница бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова удалена из популярной социальной сети Фейсбук.

Теперь при попытке туда зайти появляется надпись о том, что эта страница не доступна и, возможно, была удалена.

Также больше не доступна страница в Фейсбуке, которая указана на личном сайте Портнова как его официальный аккаунт в Фейсбуке.

При попытке зайти на эту страницу появляется сообщение, что «этот контент сейчас не доступен».

Причины недоступности сайта Портнова не указываются.

Также об этом в настоящее время нет информации на его официальных аккаунтах в Твиттере, телеграмме и YouTube, которые продолжают работать.

Портнов покинул Украину после победы Майдана в 2014 году. Весной этого года, после завершения президентских выборов, он вернулся в Киев.

Напомним, Портнов недавно стал журналистом на телеканале «112 Украина».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В «Борисполе» задержали группу лиц, которые продавали РФ комплектующие для военных самолетов (ФОТО)

В столичном аэропорту задержали группу из шести человек, которые незаконно закупали комплектующие для военных самолетов, а затем пытались доставить их в Россию

Новости Украины
17:51