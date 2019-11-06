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Андрей Портнов, фото: «Цензор.нет»
Страницы Портнова исчезли из Facebookhttps://racurs.ua/n129075-stranicy-portnova-ischezli-iz-facebook.htmlРакурс
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Личная страница бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова удалена из популярной социальной сети Фейсбук.
Теперь при попытке туда зайти появляется надпись о том, что эта страница не доступна и, возможно, была удалена.
Также больше не доступна страница в Фейсбуке, которая указана на личном сайте Портнова как его официальный аккаунт в Фейсбуке.
При попытке зайти на эту страницу появляется сообщение, что «этот контент сейчас не доступен».
Причины недоступности сайта Портнова не указываются.
Также об этом в настоящее время нет информации на его официальных аккаунтах в Твиттере, телеграмме и YouTube, которые продолжают работать.
Портнов покинул Украину после победы Майдана в 2014 году. Весной этого года, после завершения президентских выборов, он вернулся в Киев.
Напомним, Портнов недавно стал журналистом на телеканале «112 Украина».
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