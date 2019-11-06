Андрій Портнов, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n129075-storinky-portnova-znykly-z-facebook.html

Ракурс

Особиста сторінка колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова видалена з популярної соціальної мережі Фейсбук.

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Тепер при спробі туди зайти з’являється напис про те, що ця сторінка не доступна й, можливо, була видалена.

Також більше не доступна сторінка у Фейсбуці, котра вказана на особистому сайті Портнова як його офіційний акаунт у цій соцмережі.

При спробі зайти на цю сторінку з’являється повідомлення, що «цей контент зараз не доступний».

Причини недоступності сторінок Портнова не вказуються.

Також про це наразі немає інформації на його офіційних акаунтах у Твіттері, Телеграмі та YouTube, які продовжують працювати.

Портнов залишив Україну після перемоги Майдану в 2014 році. Навесні цього року, після завершення президентських виборів, він повернувся до Києва.

Нагадаємо, Портнов нещодавно став журналістом на телеканалі «112 Україна».