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Ракурс
Суди забезпечать на 60% від потреби. Фото: 5 канал

Держбюджет 2020: судову систему забезпечать на 60% від потреби

6 лис 2019, 14:11
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Державний бюджет на 2020 рік у разі ухвалення призведе до критичної ситуації в системі правосуддя України.

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Керівники органів системи правосуддя надіслали листи до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо фінансування судової влади. Про це 6 листопада повідомляє на сайті «Рада суддів України».

Зазначається, що в 2020 році у державному бюджеті рівень задоволення потреби граничними обсягами видатків становить всього 60,0%. Цей рівень найменший з 2011 року. Так, у 2019 році цей показник сягав 69,5%, у 2018 році — 77,9%, а в 2017 році — 79,1%.

Фахівці впевнені, що ці показники не враховують ряд суттєвих факторів, які потребують суттєвих додаткових обсягів бюджетних призначень порівняно з державним бюджетом України на 2019 рік. У наступному році знадобляться кошти на започаткування роботи щодо заміщення вакантних посад суддів. Крім того, цифри в бюджеті не враховують збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та збільшення кількості прожиткових мінімумів для обрахування суддівської винагороди.

Також додаткові фінанси потрібні на Службу судової охорони, яка почне виконувати свої функції. Потребуватиме грошей й створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Крім того, очікується збільшення вартості відправлення поштової кореспонденції, то ж це теж спричинить додаткові витрати.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк 5 листопада заявив, що оборони відомство в 2020 році отримає рекордний бюджет. На національну безпеку та оборону уряд передбачив видатки в розмірі 245,8 млрд грн.

Джерело: Ракурс


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