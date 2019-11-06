Суды обеспечат на 60% от потребности. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n129074-gosbudjet-2020-sudebnuu-sistemu-obespechat-na-60-ot-potrebnosti.html

Ракурс

Государственный бюджет на 2020 год в случае принятия приведет к критической ситуации в системе правосудия Украины.

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Руководители органов системы правосудия направили письма президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову о финансировании судебной власти. Об этом 6 ноября сообщает на сайте «Совет судей Украины».

Отмечается, что в 2020 году в государственном бюджете уровень удовлетворения потребности предельными объемами расходов составляет всего 60,0%. Этот уровень наименьший с 2011 года. Так, в 2019 году этот показатель составлял 69,5%, в 2018 году — 77,9%, а в 2017 году — 79,1%.

Специалисты уверены, что эти показатели не учитывают ряд существенных факторов, которые требуют существенных дополнительных объемов бюджетных назначений по сравнению с государственным бюджетом Украины на 2019 год. В следующем году понадобятся средства на начало работы по замещению вакантных должностей судей. Кроме того, цифры в бюджете не учитывают увеличения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и увеличения количества прожиточных минимумов для расчета судейского вознаграждения.

Также дополнительные финансы нужны на Службу судебной охраны, которая начнет выполнять свои функции. Потребует денег и создание Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Кроме того, ожидается увеличение стоимости отправки почтовой корреспонденции, и это тоже повлечет дополнительные расходы.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк 5 ноября заявил, что ведомство обороны в 2020 году получит рекордный бюджет. На национальную безопасность и оборону правительство предусмотрело расходы в размере 245,8 млрд грн.