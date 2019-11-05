Министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Фото: МОУ

https://racurs.ua/n129018-budjet-minoborony-v-2020-godu-budet-rekordnym-zagorodnuk.html

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Министерство обороны Украины в 2020 году получит рекордный бюджет.

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Бюджетные ассигнования оборонного ведомства на 2020 год увеличат по почти всем статьям. Об этом 5 заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время презентации в Кабинете министров проекта бюджета на 2020 год, сообщила пресс-служба МОУ.

Главная цель оборонного ведомства — это развитие Вооруженных сил Украины, поэтому процент бюджета должен существенно вырасти и стать самым большим бюджетом Минобороны со времен независимости Украины, — отметил Загороднюк.

По словам министра, на национальную безопасность и оборону правительство предусмотрело расходы в размере 245,8 млрд грн. Эта сумма составляет 5,45% внутреннего валового продукта и отвечает требованиям документов стратегического планирования. По сравнению с прошлым годом расходы выросли на 16% - на 33,8 млрд грн.

На оборону направят 135,5 млрд грн, а 110,3 млрд грн — на безопасность. Смета Главного управления разведки составит 3,5 млрд грн, а Госспецтрансслужбы 1,4 млрд грн.

Минобороны будет заниматься восстановлением и развитием объектов инфраструктуры, закупкой, модернизацией и ремонтом ВВТ, приобретать необходимые способности, что будут отвечать критериям членства в НАТО.

Напомним, Кабинет министров Украины в 2020 году предусмотрел в государственном бюджете средства на развитие экстренной медицинской помощи. Правительство закупит 470 карет скорой и откроет как минимум 25 отделений неотложной помощи.