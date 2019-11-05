В Украине анонсировали подорожание электричества для населения, фото: pexels

https://racurs.ua/n129017-v-ukraine-anonsirovali-podorojanie-elektrichestva-dlya-naseleniya.html

Ракурс

Электричество для населения и предпринимателей в Украине подорожает.

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Валерий Тарасюк, глава Нацкомиссии по тарифам, назвал существование разного тарифа «раковой опухолью для экономики Украины». Об этом он проинформировал общественность в эфире программы «Свобода слова».

По мнению чиновника, в среднесрочной и долгосрочной перспективе выравниванию цен нет альтернативы. Для населения и предпринимателей, как он утверждает, не следует создавать разные тарифные планы.

Тарасюк добавил, что в Украине заработные платы не станут европейскими, если не прекратить перекрестное субсидирование. Низкую оплату он назвал самообманом. Руководитель НКРЭКУ считает, что другого пути нет.

Стоимость электроэнергии изменилась с 1 ноября. Если сравнивать с октябрем 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования она выросла на 18,4−19,6%. В «Нафтогазе» прокомментировали эти изменения. Чиновники отметили, что это обусловлено ростом цен на газ на рынке Европы, откуда Украина импортирует газ.

Напомним, в августе в Офисе президента Украины сообщили, как снизят цену на электроэнергию на 20%. Чиновники отметили, что постановление о возложении специальных обязанностей на компании «Укргидроэнерго» и «Энергоатом», а также изменение price caps (предельного ограничения цены электроэнергии) на внутреннесуточном рынке позволит изменить цену для конечных потребителей.