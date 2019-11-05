Новости Украины

Прокурор Кулик незаконно достроил этаж в элитном киевском ЖК - СМИ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n129016-prokuror-kulik-nezakonno-dostroil-etaj-v-elitnom-kievskom-jk-smi-foto-video.html

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Константин Кулик, прокурор Генеральной прокуратуры Украины, незаконно достроил себе этаж на крыше престижного жилищного комплекса «Дипломат-холл» в центре Киева.

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В 13-этажном здании неожиданно появился 14 этаж, который, как выяснилось, принадлежит скандальному прокурору, говорится в расследовании BIHUS info.

Как рассказали журналистам представители ОСББ, на достроенный этаж никто попасть не может, так как войти туда можно только через квартиру, которая принадлежит Кулику.

По данным журналистов, Кулику принадлежат две квартиры на 13-м этаже, площадь которых превышает 400 квадратных метров.

В расследовании говорится, что площадь достроенного помещения, которое записано на сожительницу Кулика, составляет 88 квадратных метров. При этом за последнее время площадь стала в разы больше.

Также журналисты обратились в Государственную архитектурно-строительную инспекцию, в которой подтвердили, что строительство незаконно.

Отметим, что Кулик отказался проходить переаттестацию для того, чтобы получить должность в Офисе прокурора Украины. При этом он еще не был уволен из ГПУ.

Напомним, что прокурора Константина Кулика вывели из группы прокуроров в производстве, которое получило название «Курченкогейт».