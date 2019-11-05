Новини України

Прокурор Кулик незаконно добудував поверх в елітному київському ЖК - ЗМІ. Фото: 24 канал

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Костянтин Кулик, прокурор Генеральної прокуратури України, незаконно добудував собі поверх на даху престижного житлового комплексу «Дипломат-хол» в центрі Києва.

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У 13-поверховому будинку несподівано з’явився 14 поверх, який, як з’ясувалося, належить скандальному прокурору, йдеться в розслідуванні BIHUS info.

Як розповіли журналістам представники ОСББ, на добудований поверх ніхто потрапити не може, так як увійти туди можна тільки через квартиру, яка належить Кулику.

За даними журналістів, Кулику належать дві квартири на 13-му поверсі, площа яких перевищує 400 квадратних метрів.

У розслідуванні йдеться, що площа добудованого приміщення, яке записано на співмешканку Кулика, становить 88 квадратних метрів. При цьому за останній час площа стала в рази більше.

Також журналісти звернулися в Державну архітектурно-будівельну інспекцію, в якій підтвердили, що будівництво незаконне.

Відзначимо, що Кулик відмовився проходити переатестацію для того, щоб отримати посаду в Офісі прокурора України. При цьому він ще не був звільнений з ГПУ.

Нагадаємо, що прокурора Костянтина Кулика вивели з групи прокурорів у провадженні, яке отримало назву «Курченкогейт».