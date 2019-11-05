В Україні анонсували подорожчання електрики для населення, фото: pexels

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Ракурс

Електрика для населення і підприємців в Україні подорожчає.

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Валерій Тарасюк, глава Нацкомісії з тарифів, назвав існування різного тарифу «раковою пухлиною для економіки України». Про це він поінформував громадськість в ефірі програми «Свобода слова».

На думку чиновника, в середньостроковій і довгостроковій перспективі вирівнюванню цін немає альтернативи. Для населення і підприємців, як він стверджує, не слід створювати різні тарифні плани.

Тарасюк додав, що в Україні заробітні плати не стануть європейськими, якщо не припинити перехресне субсидування. Низьку оплату він назвав самообманом. Керівник НКРЕКУ вважає, що іншого шляху немає.

Вартість електроенергії змінилася з 1 листопада. Якщо порівнювати з жовтнем 2019 року, для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання вона виросла на 18,4−19,6%. У «Нафтогазі» прокоментували ці зміни. Чиновники відзначили, що це обумовлено зростанням цін на газ на ринку Європи, звідки Україна імпортує газ.

Нагадаємо, в серпні в Офісі президента України повідомили, як знизять ціну на електроенергію на 20%. Чиновники відзначили, що постанова про спеціальні обов’язки для компаній «Укргідроенерго» і «Енергоатом», а також зміна price caps (граничного обмеження ціни електроенергії) дозволить змінити ціну для кінцевих споживачів.