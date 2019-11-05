Міністр оборони України Андрій Загороднюк. Фото: МОУ

https://racurs.ua/ua/n129018-budjet-minoborony-u-2020-roci-bude-rekordnym-zagorodnuk.html

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Міністерство оборони України в 2020 році отримає рекордний бюджет.

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Бюджетні асигнування оборонного відомства на 2020 рік збільшать за майже усіма статтями. Про це 5 заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час презентації в Кабінеті міністрів проекту бюджету на 2020 рік, повідомила прес-служба МОУ.

Головна мета оборонного відомства — це розвиток Збройних сил України, тому відсоток бюджету має суттєво зрости та стати найбільшим бюджетом Міноборони з часів незалежності України, — зазначив Загороднюк.

За словами міністра, на національну безпеку та оборону уряд передбачив видатки в розмірі 245,8 млрд грн. Ця сума становить 5,45% внутрішнього валового продукту та відповідає вимогами документів стратегічного планування. У порівнянні з минулим роком видатки зросли на 16% - на 33,8 млрд грн.

На оборону спрямують 135,5 млрд грн, а 110,3 млрд грн — на безпеку. Кошторис Головного управління розвідки складе 3,5 млрд грн, а Держспецтрансслужби 1,4 млрд грн.

Міноборони займатиметься відновленням та розвитком об'єктів інфраструктури, закупівлею, модернізацією та ремонтом ОВТ, набуватиме необхідні спроможності, що відповідатимуть критеріям членства в НАТО.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України в 2020 році передбачив у державному бюджеті кошти на розвиток екстреної медичної допомоги. Уряд закупить 470 карет швидкої та відкриє щонайменше 25 відділень невідкладної допомоги.