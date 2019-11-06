В уряді України для ЗМІ планують ввести відповідальність за маніпуляції, фото: tribuna.pl.ua

https://racurs.ua/ua/n129076-v-uryadi-ukrayiny-dlya-zmi-planuut-vvesty-vidpovidalnist-za-manipulyaciyi.html

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Відповідальність для співробітників преси за поширення неправдивої або маніпулятивною інформації запланували ввести в українському уряді.

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Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту України, розповів про це на парламентських слуханнях про безпеку журналістів.

В норми законодавства чиновники мають намір ввести поняття «маніпулювання громадською думкою» і його критерії. За словами Бородянського, маніпулювання суспільною свідомістю це вкрай негативна ситуація у сучасних ЗМІ.

Він розповів, що останнім часом організовано чимало дискусій з цього приводу. Створення балансу між захистом свого інформаційного простору та захистом свободи слова Бородянський назвав головною особливістю розвитку країни.

Це нерозривні частини, — зазначив чиновник.

Володимир Бородянський додав, що журналістам слід створити умови для роботи, а також забезпечити безпеку.

Нагадаємо, у вересні Бородянський різко висловився про українських зірок естради, які їздять в РФ. Чиновник не приховує, що негативно ставиться до таких артистів.