Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В уряді України для ЗМІ планують ввести відповідальність за маніпуляції, фото: tribuna.pl.ua

В уряді ініціюють запровадження відповідальності за маніпуляції у ЗМІ

6 лис 2019, 14:19
999

Відповідальність для співробітників преси за поширення неправдивої або маніпулятивною інформації запланували ввести в українському уряді.

Loading...

Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту України, розповів про це на парламентських слуханнях про безпеку журналістів.

В норми законодавства чиновники мають намір ввести поняття «маніпулювання громадською думкою» і його критерії. За словами Бородянського, маніпулювання суспільною свідомістю це вкрай негативна ситуація у сучасних ЗМІ.

Він розповів, що останнім часом організовано чимало дискусій з цього приводу. Створення балансу між захистом свого інформаційного простору та захистом свободи слова Бородянський назвав головною особливістю розвитку країни.

Це нерозривні частини, — зазначив чиновник.

Володимир Бородянський додав, що журналістам слід створити умови для роботи, а також забезпечити безпеку.

Нагадаємо, у вересні Бородянський різко висловився про українських зірок естради, які їздять в РФ. Чиновник не приховує, що негативно ставиться до таких артистів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський відвідав харківську «оборонку»: що шокувало президента

Зеленський 6 листопада відвідав оборонні підприємства у Харкові — авіазавод і завод імені Малишева. Його шокувало почуте і побачене, зокрема, обсяги виробництва, а також умови праці на підприємствах ВПК

Новини України
15:39

Адвокат у справі «рюкзаків сина Авакова» Кучер очолив Харківську ОДА: що про нього відомо

Олексій Кучер, який був фігурантом корупційних розслідувань і захищав в суді засудженого у справі про рюкзаки сина Авакова, очолив Харківську облдержадміністрацію

Новини України
14:29