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Ракурс
Коровы в Роттердаме обитают на плавучей ферме. Фото: inshe.tv

Счастливые коровы в Нидерландах: в Роттердаме они живут на плавучей ферме и питаются продуктами из ресторанов (ФОТО, ВИДЕО)

6 ноя 2019, 15:28
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В Нидерландах в порту Роттердама с мая 2019 года работает первая в стране плавучая ферма, где работают 32 коровы молочного направления.

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Построена ферма на плавучих конструкциях Beladon, ее площадь составляет 160 кв. футов, что в разы больше, чем у обычных. Здесь может поместиться до 40 голов. Обогревается объект с помощью солнечной энергии. Об этом сообщает сообщество Your own Holland в Facebook.

Кормят коров на плавучей ферме остатками зерна из местных пивоваренных заводов, из кафе и ресторанов. Животным выращивают растения под светодиодными фонарями на этой же ферме. В рационе коров есть и ряска, поскольку она богата протеином и быстро растет. Пьют животные на ферме фильтрующуюся дождевую воду.

На нижнем уровне расположено помещение для переработки молока и упаковкой продукции. Авторы проекта отмечают, что в будущем суточные надои от животных составят около 800 л.

Коровы в Роттердаме обитают на плавучей ферме. Фото: Your own Holland

Коровы в Роттердаме обитают на плавучей ферме. Фото: Your own Holland

Коровы в Роттердаме обитают на плавучей ферме. Фото: Your own Holland

Коровы в Роттердаме обитают на плавучей ферме. Фото: Your own Holland

Напомним, в Австралии живет семилетняя корова, которая существенно выделяется среди других. Рост коровы Никерс составляет 194 см, а вес — 1,4 т. Животное живет рядом с другими коровами на ферме, расположенной в 136 км на юг от города Перта.

Источник: Ракурс


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