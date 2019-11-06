Коровы в Роттердаме обитают на плавучей ферме. Фото: inshe.tv

https://racurs.ua/n129081-schastlivye-korovy-v-niderlandah-v-rotterdame-oni-jivut-na-plavuchey-ferme-i-pitautsya-produktami.html

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В Нидерландах в порту Роттердама с мая 2019 года работает первая в стране плавучая ферма, где работают 32 коровы молочного направления.

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Построена ферма на плавучих конструкциях Beladon, ее площадь составляет 160 кв. футов, что в разы больше, чем у обычных. Здесь может поместиться до 40 голов. Обогревается объект с помощью солнечной энергии. Об этом сообщает сообщество Your own Holland в Facebook.

Кормят коров на плавучей ферме остатками зерна из местных пивоваренных заводов, из кафе и ресторанов. Животным выращивают растения под светодиодными фонарями на этой же ферме. В рационе коров есть и ряска, поскольку она богата протеином и быстро растет. Пьют животные на ферме фильтрующуюся дождевую воду.

На нижнем уровне расположено помещение для переработки молока и упаковкой продукции. Авторы проекта отмечают, что в будущем суточные надои от животных составят около 800 л.

Напомним, в Австралии живет семилетняя корова, которая существенно выделяется среди других. Рост коровы Никерс составляет 194 см, а вес — 1,4 т. Животное живет рядом с другими коровами на ферме, расположенной в 136 км на юг от города Перта.