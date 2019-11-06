Корови в Роттердамі мешкають на плавучій фермі. Фото: inshe.tv

https://racurs.ua/ua/n129081-schaslyvi-korovy-v-niderlandah-u-rotterdami-vony-meshkaut-na-plavuchiy-fermi-ta-harchuutsya.html

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У Нідерландах у порту Роттердама з травня 2019 року працює перша в країні плавуча ферма, де працюють 32 корови молочного напряму.

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Побудована ферма на плавучих конструкціях Beladon, її площа складає 160 кв. футів, що в рази більше, ніж у звичайних. Тут може поміститися до 40 голів. Обігрівається об'єкт за допомогою сонячної енергії. Про це повідомляє спільнота Your own Holland у Facebook.

Годують корів на плавучій фермі залишками зерна з місцевих пивоварних заводів, з кафе і ресторанів. Тваринам вирощують рослини під світлодіодними ліхтарями на цій же ж фермі. У раціоні корів є і ряска, оскільки вона багата протеїном і швидко зростає. П’ють тварини на фермі дощову воду, яка фільтрується.

На нижньому рівні розташоване приміщення для переробки молока і упаковкою продукції. Автори проекту зазначають, що у майбутньому добові надої від тварин складуть близько 800 л.

Нагадаємо, в Австралії мешкає семирічна корова, яка суттєво виділяється серед інших. Зріст корови Нікерс складає 194 см, а вага — 1,4 т. Тварина живе поруч із іншими коровами на фермі, розташованій за 136 км на південь від міста Перта.