Загрози згвалтування і відеоігри: версії «Офіцерів Росії» строковика про розстріл солдатів в Забайкаллі не збігаються, фото: армія РФ

https://racurs.ua/ua/n129080-pogrozy-zgvaltuvannyam-i-videoigry-versiyi-oficeriv-rosiyi-i-strokovyka-pro-rozstril-soldativ.html

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«Офіцери Росії», громадська організація РФ, назвала відеоігри причиною розстрілу військовослужбовцем Рамілем Шамсутдіновим своїх товаришів по службі в Забайкаллі.

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Інша громадська організація «Комітет солдатських матерів» стверджує, що дідівщини, яка могла бути першопричиною трагедії, у російській армії немає. Там також заявили, що до масового розстрілу солдатів підозрюваного спонукали комп’ютерні ігри, і закликали закрити інтернет. Про це пише «Коммерсанть».

В організації вважають, що відеоігри вплинули на свідомість солдата. У заяві йдеться, що «комп'ютерна реальність змішалася з життєвої». Обмежити доступ в інтернет закликали і самі громадяни. У соцмережах вони заявили про готовність підписати відповідну петицію.

Батько солдата назвав дідівщину і постійні знущання причиною зриву сина. Він вважає, що Рамілю дадуть не більше 15 років в’язниці.

Сам винуватець події заявляє про знущання з боку інших військовослужбовців. Вони, за словами бійця, мали намір його зґвалтувати, а також постійно били.

Нагадаємо, в жовтні в Забайкальському краї строковик Раміль Шамсутдинов відкрив вогонь по товаришах по службі. Загинуло восьмеро осіб і двоє дістали поранення.