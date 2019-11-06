Угрозы изнасилования и видеоигры: версии «Офицеров России» срочника о расстреле солдат в Забайкале не совпадают, фото: армия РФ

https://racurs.ua/n129080-ugrozy-iznasilovaniya-i-videoigry-versii-oficerov-rossii-i-srochnika-o-rasstrele-soldat.html

Ракурс

«Офицеры России», общественная организация РФ, назвала видеоигры причиной расстрела военнослужащим Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в Забайкалье.

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Другая общественная организация «Комитет солдатских матерей» утверждает, что дедовщины, которая могла быть первопричиной случившегося, в российской армии нет. Там также заявили, что к массовому расстрелу солдат подозреваемого побудили компьютерные игры, и призвали закрыть интернет. Об этом пишет «Коммерсанть».

В организации полагают, что видеоигры повлияли на сознание солдата. В заявлении говорится, что «компьютерная реальность смешалась с жизненной». Ограничить доступ в интернет призвали и сами граждане. В соцсетях они заявили о готовности подписать соответствующую петицию.

Отец солдата назвал дедовщину и постоянные издевательства причиной срыва сына. Он считает, что Рамилю дадут не более 15 лет тюрьмы.

Сам виновник произошедшего заявляет об издевательствах со стороны других военнослужащих. Они, по словам бойца, намеревались его изнасиловать, а также постоянно избивали.

Напомним, в октябре в Забайкальском крае срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибло восемь человек и двое получили ранения.