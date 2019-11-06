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В ближайшие два года украинская экономика будет расти на 3%, фото: PxHere
МВФ сделал прогноз по темпам роста экономики Украины в ближайшие два годаhttps://racurs.ua/n129087-mvf-sdelal-prognoz-po-tempam-rosta-ekonomiki-ukrainy-v-blijayshie-dva-goda.htmlРакурс
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз по темпам роста реального внутреннего продукта (ВВП) Украины.
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По оценкам этой организации, в 2019—2020 годах для Украины этот показатель составит 3,0%. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на доклад МВФ Regional Economic Outlook: Europe за ноябрь 2019 года.
В 2021 году МВФ ожидает увеличения темпов роста украинской экономики до 3,1%.
В середине октября МВФ повысил прогноз роста украинской экономики в этом году с 2,7% до 3,0%.
Напомним, по информации источников издания The Wall Street Journal, МВФ отложил предоставление Украине финансовой помощи из-за неуверенности в действиях президента Владимира Зеленского. Так, в этой организации обеспокоены ситуацией с расследованием обстоятельств вывода денег из «разграбленных банков».
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