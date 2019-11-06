У найближчі два роки українська економіка зростатиме на 3%, фото: PxHere

https://racurs.ua/ua/n129087-mvf-zrobyv-prognoz-schodo-tempiv-zrostannya-ekonomiky-ukrayiny-v-nayblyjchi-dva-roky.html

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував прогноз щодо темпів зростання реального внутрішнього продукту (ВВП) України.

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За оцінками цієї організації, у 2019−2020 роках для України цей показник становитиме 3,0%. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на доповідь МВФ Regional Economic Outlook: Europe за листопад 2019 року.

У 2021 році МВФ очікує збільшення темпів зростання української економіки до 3,1%.

В середині жовтня МВФ підвищив прогноз росту української економіки в цьому році з 2,7% до 3,0%.

Нагадаємо, за інформацією джерел видання The Wall Street Journal, МВФ відклав надання Україні фінансової допомоги через невпевненість у діях президента Володимира Зеленського. Так, у цій організації стурбовані ситуацією з розслідуванням обставин виведення грошей з «розграбованих банків».