В Норвегії і Британії вилучили російські навігаційні карти на води України з каталогів, фото: Air Force USA

https://racurs.ua/ua/n129086-v-norvegiyi-i-brytaniyi-vyluchyly-rosiyski-navigaciyni-karty-na-vody-ukrayiny-z-katalogiv.html

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Міжнародні гідрографічні організації IC-ENC (Велика Британія) і PRIMAR (Норвегія) вилучили російські навігаційні карти на води України зі своїх каталогів.

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Владислав Криклій, міністр інфраструктури України, розповів подробиці. Він зазначив, що це відбулося задля забезпечення безпеки судноплавства в Чорному й Азовському морях. Дії спрямованні на дотримання і виконання резолюції Генасамблеї ООН А/Res/68/262.

Чиновник зазначив, що українська влада вдячна міжнародному співтовариству за підтримку, а також за протидію незаконному будівництву та експлуатації мосту у Керченській протоці.

Морські електронні навігаційні карти (ЕНК) РФ на територію України реалізувала незаконно. Як зазначив чиновник, цим створювала загрозу мореплавству в чорноморському регіоні. Реалізовувати на міжнародному ринку їх вона почала ще в 2008 — 2012 роках. Ситуація загострилась після анексії Криму.

Нагадаємо, у жовтні в США прийняли резолюцію проти запрошення РФ на саміт «Великої сімки». Відповідне рішення було ухвалене одноголосно.