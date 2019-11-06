В Норвегии и Великобритании изъяли российские навигационные карты на воды Украины из каталогов, фото: Air Force USA

https://racurs.ua/n129086-v-norvegii-i-velikobritanii-izyali-rossiyskie-navigacionnye-karty-na-vody-ukrainy-s-katalogov.html

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Международные гидрографические организации IC-ENC (Великобритания) и PRIMAR (Норвегия) изъяли российские навигационные карты на воды Украины из своих каталогов.

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Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины, рассказал подробности. Он отметил, что это произошло для обеспечения безопасности судоходства в Черном и Азовском морях. Действия направлены на соблюдение и выполнение резолюции Генассамблеи ООН, А / Res / 68/262.

Чиновник отметил, что украинская власть благодарна международному сообществу за поддержку, а также за противодействие незаконному строительству и эксплуатации моста в Керченском проливе.

Морские электронные навигационные карты (ЭНК) РФ на территорию Украины реализовала незаконно. Как отметил чиновник, этим создавала угрозу мореплаванию в черноморском регионе. Реализовывать на международном рынке их она начала еще в 2008 — 2012 годах. Ситуация обострилась после аннексии Крыма.

Напомним, в октябре в США приняли резолюцию против приглашения РФ на саммит «Большой семерки». Соответствующее решение было принято единогласно.