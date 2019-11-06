"Динамо" Загреб - "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов. Фото: UEFA

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Ракурс

«Шахтер» сегодня проведет свой четвертый матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками чемпиона Украины станут футболисты «Динамо» из хорватской столицы Загреба.

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Встреча пройдет на стадионе «Максимир». Начало игры в 22.00 по киевскому времени.

В прямом эфире игру «Динамо» Загреб — «Шахтер» покажет телеканал «Футбол 1».

После сыгранных трех туров донецкий клуб разместился на втором месте в своей группе. На счету «Шахтера» четыре балла и третья строчка. Столько же очков у «Динамо», но хорваты идут вторыми из-за лучшей разницы забитых-пропущенных мячей. Лидирует в группе «Манчестер Сити», который набрал девять очков. Замыкает турнирную таблицу итальянская «Аталанта».

Напомним, что «Шахтер» и загребское «Динамо» уже встречались между собой две недели назад. Игра проходила в Харькове и завершилась с ничейным результатом 2:2. Примечательно, что тогда гости вели 2:1, но «горняки» сумели спасти встречу.