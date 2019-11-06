Похищение дел Майдана: ГПУ начала расследование после взаимных обвинений Горбатюка и Портнова

Сергей Горбатюк, фото: «Журналистский контроль»

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Генпрокуратура начала служебное расследование в связи с появлением в СМИ сообщений о возможной потере материалов дел, которые касаются трагических событий на Майдане Независимости в Киеве в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

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Приказ руководителя Генеральной инспекции о проведении соответствующей проверки появился вчера по согласованию с генпрокурором Русланом Рябошапкой, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале заявил, что экс-глава Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк якобы похитил и спрятал два тома оригиналов уголовного производства, касающегося расстрелов сотрудников милиции во время событий Евромайдана.

Мы нашли. Сегодня оба тома вместе с дисками и моему заявлению о преступлении переданы в ГБР, — заявил тогда Портнов, не уточнив, кого именно имел в виду под «мы».

Горбатюк позже в комментарии изданию «Украинская правда» заявил, что эти материалы мог похитить один из его бывших подчиненных вместе с Портновым, чтобы впоследствии обвинить его в преступлении.

Хочу заявить о совершении преступления именно Портновым А. в заведомо ложном сообщении о преступлении, совершенном мной, и признаках организации именно им совместно с прокурором похищения материалов производства, — заявил тогда Горбатюк, отметив, что, по его мнению, ГБР следовало бы проверить, откуда у Портнова материалы расследования.

Напомним, Рябошапка сегодня заявил, что из 14,5 тыс. томов дел, которые ведомство Горбатюка наработало за время своей работы, только 8 тыс. касаются событий времен Революции достоинства.