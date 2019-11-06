Рябошапка о ведомстве Горбатюка: половину рабочего времени они занимались не тем

Руслан Рябошапка, фото: ТСН

https://racurs.ua/n129065-ryaboshapka-o-vedomstve-gorbatuka-polovinu-rabochego-vremeni-oni-zanimalis-ne-tem.html

Ракурс

Возглавляемое Сергеем Горбатюком Управление специальных расследований Генпрокуратуры, который осуществлял расследование преступлений времен Майдана, за 5,5 лет своей работы наработало 14,5 тыс. томов дел.

Loading...

Об этом в интервью изданию LB.ua заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

По словам Рябошапки, только 8 тыс. из них касаются событий времен Революции достоинства.

А остальные — непонятно чего, — отметил генпрокурор. — То есть половину своего рабочего времени они занимались не тем, чем должны были.

В то же время до сих пор нет ответов на ключевые вопросы о том, что произошло на Майдане, отметил Рябошапка.

Это вопрос эффективности работы руководства этого подразделения, — подчеркнул генпрокурор.

По мнению Рябошапки, уволенный недавно из Генпрокуратуры за непрохождение переаттестации Горбатюк является человеком, которому выгоден конфликт.

Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью, результатом работы, но «Горбатюк» равно «конфликт». Постоянное создание из себя образа жертвы дает возможность защищаться от всех, — прокомментировал Рябошапка ситуации с бывшим главой этого ведомства.

Рябошапка также сообщил, что возглавить новый департамент, который теперь будет расследовать дела Майдана, он предлагал одному из адвокатов семей погибших — Евгении Закревской. Однако согласие не было достигнуто.

Поэтому ведомство в ближайшие дни может возглавить прокурор, который не поддержал «демарш Горбатюка».

Есть тот, кто его сначала поддержал, а потом передумал, — отметил Рябошапка.

Напомним, Горбатюк в конце октября сообщил, что действующий глава Офиса президента Андрей Богдан фигурировал в материалах уголовного производства, расследуемого Управлением спецрасследований Генпрокуратуры.