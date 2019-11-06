Рябошапка про відомство Горбатюка: половину робочого часу вони займалися не тим

Руслан Рябошапка, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n129065-ryaboshapka-pro-vidomstvo-gorbatuka-polovynu-robochogo-chasu-vony-zaymalysya-ne-tym.html

Ракурс

Очолюване Сергієм Горбатюком Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури, котре здійснювало розслідування злочинів часів Майдану, за 5,5 років своєї роботи напрацювало 14,5 тис. томів справ.

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Про це в інтерв’ю виданню LB.ua заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

За словами Рябошапки, лише 8 тис. З них стосуються подій часів Революції гідності.

А решта — незрозуміло чого, — зазначив генпрокурор. — Тобто половину свого робочого часу вони займалися не тим, чим повинні були.

Водночас досі немає відповідей на ключові питання стосовно того, що сталося на Майдані, наголосив Рябошапка.

«Це питання ефективності роботи керівництва цього підрозділу», — зазначив генпрокурор.

На думку Рябошапки, звільнений нещодавно з Генпрокуратури через непроходження переатестації Горбатюк є людиною, якій вигідний конфлікт.

Ми не можемо поставити знак рівності між Горбатюком і ефективністю, результатом роботи, але «Горбатюк» дорівнює «конфлікт». Постійне створення з себе образу жертви дає можливість захищатися від усіх, — прокоментував Рябошапка ситуацію з колишнім очільником цього відомства.

Рябошапка також повідомив, що очолити новий департамент, котрий тепер розслідуватиме справи Майдану, він пропонував одному з адвокатів родин загиблих — Євгенії Закревській. Проте згоди не було досягнуто.

Тож відомство в найближчі дні може очолити прокурор, котрий не підтримав «демарш Горбатюка».

Є той, хто його спочатку підтримав, а потім передумав, — зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, Горбатюк наприкінці жовтня повідомив, що чинний очільник Офісу президента Андрій Богдан фігурував у матеріалах кримінального провадження, розслідуваного Управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури.