Викрадення справ Майдану: ГПУ розпочала розслідування після взаємних звинувачень Горбатюка та Портнова

Сергій Горбатюк, фото: «Журналистский контроль»

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Генпрокуратура розпочала службове розслідування у зв’язку з появою у ЗМІ повідомлень про можливу втрату матеріалів справ, котрі стосуються трагічних подій на Майдані незалежності в Києві у період з 18 по 20 лютого 2014 року.

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Наказ керівника Генеральної інспекції про проведення відповідної перевірки з’явився вчора за погодженням з генпрокурором Русланом Рябошапкою, повідомляє прес-служба відомства.

Вчора колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі заявив, що екс-очільник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк нібито викрав та заховав два томи оригіналів кримінального провадження, котрі стосуються розстрілів співробітників міліції під час подій Євромайдану.

Ми знайшли. Сьогодні обидва томи разом із дисками і моєю заявою про злочин передані в ДБР, — заявив тоді Портнов, не уточнивши, кого саме мав на увазі під «ми».

Горбатюк пізніше в коментарі виданню «Українська правда» заявив, що ці матеріали міг викрасти один із його колишніх підлеглих разом із Портновим, щоб згодом звинуватити його у злочині.

Хочу заявити про вчинення злочину саме Портновим А. у завідомо неправдивому повідомленні про злочин, вчинений мною, і ознаки організації саме ним спільно із прокурором викрадення матеріалів провадження, — заявив тоді Горбатюк, наголосивши, що, на його думку, ДБР варто було б перевірити, звідки в Портнова матеріали розслідування.

Нагадаємо, Рябошапка сьогодні заявив, що з 14,5 тис. томів справ, які відомство Горбатюка напрацювало за час своєї роботи, лише 8 тис. стосуються подій часів Революції гідності.